Gözüne top çarpan hokey oyuncusu görme yetisini kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri kapsamında Büyük Britanya ile Malezya karşı karşıya geldi.
3 Kasım tarihinde oynanan mücadelede korkunç bir sakatlık yaşandığı ortaya çıktı.
Milli formayı 126 kez terleten yıldız oyuncu Sam Ward, kariyerini bitirebilecek bir sakatlıkla karşı karşıya.
Malezya maçında hokey topu gözüne çok sert şekilde gelen Ward, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Gözündeki lezyonun ameliyata uygun hale gelmesi için yaklaşık 10 gün bekleyen Ward, nihayet bıçak altına yattı.
WARD'IN SOL GÖZÜNDE CİDDİ HASAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ancak operasyondan iyi haber gelmedi.
28 yaşındaki sporcunun sol gözünün retinasının büyük zarar gördüğü anlaşıldı.
Sam Ward, sol gözünde görme yetisini kaybetti. Bir gözünü kaybeden Ward, 3 farklı doktora gitmesine rağmen iyi bir haber duyamadı.
Doktorların hepsi, hasarın kısmen geri dönüşünün olmadığını söyledi.