Grand Slam'in ilk Japon şampiyonu; Naomi Osaka

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta dünya klasmanında 20. sırada bulunan Japon Naomi Osaka, 17. sıradaki Amerikalı Serena Williams ile karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON OLAN İLK JAPON

Toplam 1 saat 19 dakika süren maçta Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu olan Osaka, kariyerindeki ilk grand slam turnuvasını kazandı.

20 yaşındaki Osaka ayrıca tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu.

"SERENA'YI DESTEKLİYORDUNUZ, ÜZGÜNÜM"

Osaka, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, gözyaşlarına hakim olamayarak "Herkesin Serena'yı desteklediğini biliyordum. Maçın böyle bitmesine üzüldüm. Herkese maçı izledikleri için teşekkür ederim. ABD Açık finalinde SerenaWilliams ile karşılaşmak her zaman hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğin için sana teşekkür ediyorum Serena." dedi.

Osaka, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

SERENA'DAN OLGUN DAVRANIŞ

36 yaşındaki Williams de yaptığı konuşmada, "Osaka iyi oynadı. Bu onun ilk grand slam turnuvasıydı. Kendisini tebrik ederim. Takımıma teşekkür ederim. Umarım burada yine oynayabilirim. Benim için zor bir yıldı." ifadelerini kullandı.