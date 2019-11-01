Granit Xhaka taraftarlardan özür diledi

Arsenal'in kaptanı ve orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Crsytal Palace maçında yaşananlar sebebiyle taraftarlardan özür diledi.

Crystal Palace maçında oyundan çıkarken Arsenalli taraftarlara "F... off" diyerek tepki gösteren Xhaka, sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili paylaşım yaptı.

"YAŞANANLAR BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Xhaka, paylaşımında "Pazar günü olanlar için her şeyi düşünmek adına biraz zaman geçtikten sonra yaşananları açıklamak istiyorum. Değişiklik sırasında yaşananlar beni derinden etkiledi. Arsenal'i seviyorum ve sahaya her zaman yüzde 100'ümü veriyorum. Taraftarların hislerimi anlamadığımı hissettim. Maçlar sırasında ve son dönemde sosyal medyadan edilen hakaretler beni çok üzdü. İnsanlar 'Bacaklarını kıracağız, eşini öldüreceğiz, kızın kanser olsun' şeklinde şeyler yazdı. Bu beni kızdırdı ve pazar günü patlama noktasına geldim. Bu sebeple kulübümüzü, takımmıızı ve beni destekleyen bazı taraftarlara saygısızlık yaptım. Niyetim bu değildi ve böyle algılandığı için onlardan özür dilerim. Bu oyunu neden sevdiğimizi hatırlayarak karşılıklı saygıya geri dönmek istiyorum. Birlikte ilerleyelim ve geleceğe pozitif bakalım." ifadeleri yer aldı.

Granit Xhaka, İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Liverpool maçının kadrosuna alınmamıştı. Unai Emery ise oyuncusundan özür beklediğini dile getirerek, "Kaptanlığını alacak mıyız? Bunu şu an düşünmek istemiyorum. Xhaka özür dilemedi ancak çok üzgün ve hırpalandı." şeklinde konuşmuştu.