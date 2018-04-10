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Grasshoppers, Yakın kardeşleri gönderdi

İsviçre Ligi'nde kümede kalma korkusu yaşayan Grasshoppers, teknik direktör Murat Yakın ve onunla birlikte çalışan kardeşi Hakan Yakın ile yolları ayırdı.

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İsviçre'de 27 şampiyonluğu bulanan; ancak bu sezon küme düşme korkusu yaşayan Grasshoppers, teknik direktör Murat Yakın ve kardeşi Hakan Yakın'ı gönderdi.

Yedi ay önce Basel ve Spartak Moskova'nın eski teknik direktörü Hakan Yakın'ı göreve getiren Grasshoppers, devre arasından sonra oynadığı 9 lig maçında sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

10 takımlı ligde 6. sırada bulunan ve küme düşme hattının sadece 4 puan yukarısındaki Grasshoppers, en son şampiyonluğunu 15 sezon önce kazanmıştı. Kulüp, geçici olarak takımın başına sportif direktör Matthias Walther'ı getirdi.

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