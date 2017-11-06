Gregg Popovich'ten 1156. galibiyet

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, takımının ağırladığı Phoenix Suns'ı 112-95 yendiği müsabakada kariyerinin 1156. galibiyetini aldı.

68 yaşındaki Popovich böylece Phil Jackson'ı geçerek "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 6. sıraya yükseldi. 1335 galibiyetle sıralamanın zirvesinde yer alan Don Nelson'ı, Lenny Wilkens (1332), Jerry Sloan (1221), Pat Riley (1210) ve George Karl (1175) izliyor. 7 oyuncunun çift haneli skora ulaştığı Spurs'te 21 sayı, 9 ribaunt üretenLaMarcus Aldridge ve 17 sayı kaydeden Patty Mills öne çıktı. Suns'ta T.J. Warren 17, Troy Daniels 14, Josh Jackson ve Alex Len 12'şer sayı attı.