Gregory van der Wiel Toronto'da

Fenerbahçe'den sonra Serie A ekiplerinden Cagliari'ye transfer olan Gregory van der Wiel'in İtalya macerası da kısa sürdü.

MLS'TE OYNAYACAK

29 yaşındaki Gregory van der Wiel, kariyerine MLS'te devam edecek. Hollandalı sağ bek için menajeri Hakim Slimani'den açıklama geldi.

Van der Wiel'in geleceği hakkında konuşan Slimani, Hollandalı oyuncunun Toronto'ya transferini doğrularken ''Toronto bir teklifte bulundu. Gregory de MLS'te forma giymek istiyor. Bu onun için bir fırsat ve Toronto teklifiyle bizi tatmin etti'' ifadelerini kullandı.

Gregory van der Wiel'in yeni takımı Toronto FC'de Jozy Altidore, Michael Bradely ve ünlü oyuncu Sebastian Giovinco da forma giyiyor.