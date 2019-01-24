Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini MLS takımlarından Toronto'da sürdüren Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, bir türlü sürekliliği sağlayamıyor.

2016 yılından beri her sezonu farklı takımlarda geçiren van der Wiel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Toronto'dan ayrıldığı duyurdu.

Gregory van der Wiel, Toronto'dan ayrıldı Geride kalan yılın inişli, çıkışlı geçtiğini fakat neşesini hiç kaybetmediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyordum fakat beni yeni sezonda istemediklerini söylediler" diye konuştu. Gregory van der Wiel, Toronto FC ile 34 resmi müsabakaya çıktı ve 4 asist yaptı.