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Gremiolu oyuncular maça maskeyle çıktı

Koronavirüs salgınına karşın maçların ertelenmemesini protesto eden Gremiolu futbolcular, karşılaşmaya maskeyle çıktı.

| Haber Merkezi
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Spor dünyasında da etkisini hızla göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle birçok lig erteleme kararı almıştı.

Henüz benzer bir kararı açıklamayan Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'nun oyuncuları, maçların ertelenmemesini protesto etmek için sahaya maskeyle çıktı.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ ANCAK LİGLER DEVAM EDİYOR

Futbol karşılaşmaları bir süredir seyircisiz oynanan Brezilya'da, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü "küresel salgın" ilan etmesine karşın liglerin sürmesi, tepkilere yol açtı.

Gremio Kulübü'nün oyuncuları karara tepki göstermek adına sahaya maskelerle çıkarken, teknik direktör Renato Portaluppi ve yedek oyuncular da kulübede maskelerle oturdular.

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