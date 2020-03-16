Gremiolu oyuncular maça maskeyle çıktı

Spor dünyasında da etkisini hızla göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle birçok lig erteleme kararı almıştı.
Henüz benzer bir kararı açıklamayan Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'nun oyuncuları, maçların ertelenmemesini protesto etmek için sahaya maskeyle çıktı.
MAÇLAR SEYİRCİSİZ ANCAK LİGLER DEVAM EDİYOR
Futbol karşılaşmaları bir süredir seyircisiz oynanan Brezilya'da, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü "küresel salgın" ilan etmesine karşın liglerin sürmesi, tepkilere yol açtı.
Gremio Kulübü'nün oyuncuları karara tepki göstermek adına sahaya maskelerle çıkarken, teknik direktör Renato Portaluppi ve yedek oyuncular da kulübede maskelerle oturdular.