Gremiolu oyuncular maça maskeyle çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs hakkında konuşan Yalçın, "Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana" dedi.

Sergen Yalçın, derbi ve koronavirüsle ilgili konuştu

Muslera: Avrupa'da maçlar iptal, bizde neden değil

TFF'nin koronavirüsle ilgili aldığı kararı eleştiren ve maçların oynatılmasına karşı olan Muslera'nın, 1 hafta önce kalabalık bir ortamda doğum günü partisi düzenlediği ortaya çıktı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve birkaç gün içinde oyuncunun operasyon geçireceğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen, maçların oynatılmasına tepki gösteren Fatih Terim'i eleştirdi. Dilmen, "Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Nedir bu kadar tepki?" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Fatih Terim'in "Ligler tatil edilsin" önerisine göndermede bulunarak "Ben de söyleyeyim, biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin" dedi.

F.Bahçe'de kurallar gereği göreve devam edemeyecek olan Zeki Murat Göle'nin yerine teknik direktör aranıyor. Korona nedeniyle yabancı hoca getiremeyen Kanarya, gözünü Şenol Çorlu'ya çevirdi.

1 Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı İtalya'da yüzlerce kişinin koronavirüs nedeniyle ölmesi sonrası Zlatan Ibrahimovic'in, özel uçağıyla İsveç'e gittiği ortaya çıktı.

2 Muslera'nın eşi için düzenlediği doğum günü partisi TFF'nin koronavirüsle ilgili aldığı kararı eleştiren ve maçların oynatılmasına karşı olan Muslera'nın, 1 hafta önce kalabalık bir ortamda doğum günü partisi düzenlediği ortaya çıktı.

3 Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e 'korona' tepkisi Rıdvan Dilmen, maçların oynatılmasına tepki gösteren Fatih Terim'i eleştirdi. Dilmen, "Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Nedir bu kadar tepki?" dedi.

4 Ronaldo kendisini eve kapattı Koronavirüs nedeniyle kendisini Portekiz'deki evine kapatan Cristiano Ronaldo, perde arasından dışarı bakarken görüntülendi.

5 Ali Koç'tan futbolculara: Sizden utanıyorum 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maç sonu soyunma odasına girerek oyuncularını fırçaladı.

6 Ahmet Ağaoğlu: Trabzon şampiyon edilsin Ahmet Ağaoğlu, Fatih Terim'in "Ligler tatil edilsin" önerisine göndermede bulunarak "Ben de söyleyeyim, biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin" dedi.

7 Fenerbahçe'de hoca krizi F.Bahçe'de kurallar gereği göreve devam edemeyecek olan Zeki Murat Göle'nin yerine teknik direktör aranıyor. Korona nedeniyle yabancı hoca getiremeyen Kanarya, gözünü Şenol Çorlu'ya çevirdi.

8 Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve birkaç gün içinde oyuncunun operasyon geçireceğini açıkladı.

9 Stat kapanınca dağ yamacından maçı izlediler TFF 2'nci Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını, dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi..