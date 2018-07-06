Griezmann: Attığım gole sevinseydim saygısızlık olurdu

Başta Josef de Souza olmak üzere orta saha oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştiren Cocu, "Oyunun her iki yönünü de oynamayı bilmelisiniz" dedi.

Babel: 1 yıl daha sözleşmem var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Trezeguet, Emre Akbaba ve Ahmed Musa'yı kiralamak istediklerini ifade etti.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Eray İşcan'la yolların ayrıldığını, Tarık Çamdal'ın ise kendisine takım bulacağını açıkladı.

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi olan Muslera, yediği hatalı golle Uruguay'ın mağlubiyetinde etkili oldu.

1 Ronaldo Juventus yolunda Futbolda yılın transferi gerçekleşiyor. Juventus ile anlaşan Ronaldo'nun kalacağı evinin bile hazır olduğu ortaya çıktı.

2 Fenerbahçe kombine satışlarında zirvede Şu ana kadar 33 bin kombine satan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. Son şampiyonunun sattığı kombine sayısı ise 29 bin.

3 Wilshere West Ham United'la anlaştı Fenerbahçe için İstanbul'a gelen ve bir süre vakit geçiren Jack Wilshere, Ada'da kalmaya karar verdi. Yıldız futbolcunun West Ham United'a imza atacağı öğrenildi.

4 Cocu futbol anlayışını anlattı Başta Josef de Souza olmak üzere orta saha oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştiren Cocu, "Oyunun her iki yönünü de oynamayı bilmelisiniz" dedi.

5 Bacca ve Uribe'ye ölüm tehdidi Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elenen Kolombiya'nın penaltı kaçıran futbolcuları ölüm tehditleri alıyor.

6 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, OFK Titograd-B36 Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

7 Fransa, Uruguay'ı eleyip yarı finale çıktı Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi olan Muslera, yediği hatalı golle Uruguay'ın mağlubiyetinde etkili oldu.

8 Beşiktaş Chadli'yi kiralıyor Beşiktaş, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'ın Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli'yi gündemine aldı.

9 Dünya Kupası'nda günün maçları (6 Temmuz) 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları bugün başlıyor. İki karşılaşmanın oynanacağı günde Neymar'lı Brezilya da sahne alacak.