Griezmann: Attığım gole sevinseydim saygısızlık olurdu

Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan ancak attığı gole sevinmeyen Antoine Griezmann, neden gol sevinci yapmadığını açıkladı.
SEVİNMEMİN SAYGISIZLIK OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM
Fransız yıldız, ''Attığım gole sevinmedim çünkü profesyonel futbola başladığım yıllarda Uruguaylı biri bana futbolda neyin iyi ve neyin kötü olduğunu öğretmişti. Uruguay'a büyük bir saygım var. Aynı zamanda çok sayıda arkadaşım Uruguay için oynuyor. Sevinmenin saygısızlık olacağını düşündüm.'' sözlerini kullandı.