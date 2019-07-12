Griezmann resmen Barcelona'da

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir sezon geçiren Barcelona, kadrosunu güçlendirmeye başladı.
Katalan devi, Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ı renklerine bağladı.
EN PAHALI TRANSFERLER LİSTESİNDE
120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme (2023/24) imzalandı.
Böylece Fransız yıldız Barça tarihinin en pahalı 3. transferi oldu.
Griezmann'ın serbest kalma bedeli ise 800 milyon euro olarak belirlendi.