Griezmann: Barcelona'da oynamak kolay değil

Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Antoine Griezmann, yeni macerasında zorlandığını söyledi.

Sezon başından beri eleştirilen Antoine Griezmann, Barcelona'da farklı bir pozisyonda oynadığını ve bu duruma adapte olmaya çalıştığını vurguladı.

"UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Fransız yıldız "Benim için merkeze yakın oynamak daha iyi. Atletico Madrid'de o pozisyonda oynadım. Şu an sol tarafta oynuyorum ve buna uyum sağlamaya çalışıyorum" dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Barcelona'da oynamanın zor olduğunu da dile getiren Griezmann, "Buraya gelirken zor olacağını biliyordum. Barcelona'da oynamak kolay değil. Ancak çok şey öğreniyorum ve daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.