Griezmann Barcelona'ya, Di Maria Atletico'ya gidiyor

KRALSPOR / DIŞ HABER

Avrupa'da transfer döneminin yaklaşmasıyla takımlar da çalışmalarını hızlandırdı.

GRİEZMANN'IN YERİNE Dİ MARİA DOLDURACAK

Dünya futbolunda sattığı oyuncularla önemli bir yere sahip olan Atletico Madrid, Griezmann'ı da Barcelona'ya göndermeye hazırlanıyor. Fransız golcü için Katalan ekibinin yaklaşık 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Suarez, Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olacağını ima etmişti. Uruguaylı yıldızın ardından bu kez de Barcelona Başkanı Jordu Bartomeu başarılı futbolcunun menajeriyle görüştüklerini açıkladı.

Atletico, Griezmann'ın yerine ise Di Maria'yı almayı hedefliyor. İspanyol basını Arjantinli Di Maria'nın menajerinin Madrid ekibiyle görüştüğünü yazdı.

Haberin detaylarında, Simeone'nin isteği üzerine Griezmann'ın yerini dolduracak bir transfer için harekete geçen Atletico'nun, daha önce Real Madrid forması giyen Di Maria için pazarlıklara başladığı aktarıldı.