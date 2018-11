Griezmann: Barcelona'yı Messi yüzünden reddettim

Antoine Griezmann, transfer döneminde ismi sık sık Barcelona ile anılmış, ancak Fransız oyuncu daha sonra Atletico Madrid ile 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı.

BARCELONA'YI REDDETTİ

Golcü oyuncu, Barcelona'ya gitmemesinin ana nedeninin Messi olduğunu açıkladı. Fransız Canal+ televizyonuna verdiği röportajda, Lionel Messi'nin gölgesi olmak istememesinin kararında ana etken olduğunu söyleyen Griezmann, "Barcelona'yı reddetmek zor muydu? Çok zordu. Barcelona sizi istiyor ve arıyor, mesajlar gönderiyor. Ancak bulunduğun kulüpte çok önemlisin; takımı senin etrafında kuruyorlar. Ve bilinçaltında Messi'nin gölgesi olmak, kararımda önemli bir etken oldu." dedi.

Atletico Madrid'in de kalması için her şeyi yaptığını belirten Griezmann, "Takım arkadaşlarım ve kulüpteki herkes her şeyi yaptı. Gelip benimle konuştular, maaşımı artırdılar. Atletico'nun evim olduğunu göstermek için her şeyi yaptılar ve kulüpten ayrılamazdım. Çok zor dönemlerdi; özellikle gece 3'te kaldırıp transferi konuştuğum eşim için." ifadelerini kullandı.

Barcelona'yı reddettikten sonra Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Griezmann, Atletico Madrid'de ise çıktığı 17 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.