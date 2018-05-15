Griezmann: Dünyanın en iyisi Simeone

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya ile oynayacakları maç öncesinde teknik direktör Diego Simeone ile ilgili konuştu.

"BU KULÜP İÇİN YAPTIKLARI TARİHE GEÇER"

Arjantinli hocanın tarihin en iyilerinden biri olduğunu söyleyen Griezmann, "Taktiksel ve defansif anlayış anlamında Simeone'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp için yaptıkları tarihe geçer. Ferguson'un MANU'da yaptıklarını hatırlatıyor. Umarım hak ettiği aynı kariyere sahip olur. Onun sayesinde dünyanın en iyilerinden biriyiz" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid ile Marsilya, 16 Mayıs TSİ 21:45'te finalde karşı karşıya gelecek.