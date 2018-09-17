Griezmann: FIFA, Fransa'dan aday göstermeliydi

FIFA The Best ödülü için Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Muhammed Salah aday olarak gösterilirken Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'dan hiçbir oyuncunun aday olmaması Antoine Griezmann'ı sinirlendirdi.

İspanyol AS gazetesine konuşan Griezmann, FIFA'yı eleştirdi ve adaylar arasında Fransız futbolcu olması gerektiğini söyledi.

FIFA The Best ödülü için hiçbir Fransız futbolcunun aday gösterilmemesini eleştiren Griezmann, ''Artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu FIFA'nın verdiği bir ödül ve dünya şampiyonu takımın hiçbir oyuncusu aday olarak gösterilmedi. Harika bir Dünya Kupası geçirdik. Mbappe, Varane, Kante veya ben aday olarak gösterilebilirdik. Bence 'Altın Top' ödülü daha prestijli.'' sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi'den farklı bir oyuncu olduğunu kaydeden Fransız yıldız, ''Futbolun farklı yönleri var. Cristiano, Messi, Neymar veya Mbappe'den farklı bir oyuncuyum. Üst düzey bir oyuncuyum ama hala kendimi geliştirebilirim. Mümkün olduğu kadar en iyisi olmak istiyorum. Bir sezonda 50 gol atamam ama hücuma yardımcı olarak takımım için oynuyorum.'' dedi.