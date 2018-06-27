Griezmann: Gol bekleyen taraftarlardan özür diliyorum

Fransa'nın Danimarka ile oynadığı golsüz maç sonrası açıklamalarda bulunan Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, oynadıkları futbol hakkında yorumlarda bulundu.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Turnuva öncesi Atletico Madrid ile sözleşme yenileyen 37 yaşındaki forvet, "Güzel, zevk veren bir maç olmadı ve futbolumuz hakkında da bunu da diyebilirim, ama ben böyle maçlara kulüp kariyerimden alışığım. Biliyorum televizyon ve stadyumdan böyle bir futbol maçı seyretmek keyif vermiyor, bir sürü gol ve güzel hareket görmek isteyen taraftarlardan özür dilemek istiyorum" dedi.

ÖNEMLİ OLAN GRUPTAN ÇIKMAMIZDI

Fransa olarak ilk etapta hedeflerine ulaştıklarını ifade eden Griezmann, "Önemli olan gruptan birinci olarak çıkmamızdı ve bunu başardık, güzel bir futboldan ziyade önemli olan kazanmak ve turnuvada ilerleyebilmek. Şu an takımın kendine güveni yerinde ama biliyorum ki oynadığımız futbolu turnuvada ilerledikçe geliştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.