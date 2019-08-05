Griezmann krizinde yeni gelişmeler var

Yaz döneminin en flaş transferinde sular durulmuyor. Atletico Madrid, Barcelona'nın Mart 2019'da Antoine Griezmann ile görüştüğünü iddia etmiş ve Barcelona'nın etik davranmadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu.

BABAYA VE KIZ KARDEŞE TEKLİF E-MAİL YOLU İLE GELDİ

Tartışmalar devam ederken El Mundo gazetesi yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre, Griezmann'ın avukatı Evan Karian Mart ayında oyuncunun kız kardeşi ve babasına Barcelona'nın teklifini e-mail olarak gönderdi. Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in de e-postanın bir kopyasına sahip olduğu belirtilirken, bu belge dava sürecinde önemli bir delil olarak ele alındı.

Barcelona, Fransız yıldızın 120 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini 12 Temmuz’da ödediğini açıklamış ve transferi duyurmuştu. Ancak Atletico Madrid, transferin 1 Temmuz’dan önce gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Madrid ekibi, Griezmann’ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesine göre 1 Temmuz 2019’dan önce serbest kalırsa ödenmesi şart koşulan 200 milyon Euro olan serbest kalma bedelinden, geriye kalan 80 milyon Euro'nun Barcelona tarafından ödenmesini talep ediyor.