Griezmann ManU dedikodusu yeniden alevlendi

Atletico Madrid formasıyla gösterdiği başarıyla Avrupa'nın sayılı forvetleri arasına giren Antoine Griezmann'ın İspanyol ekibindeki günlerinin sayılı olduğu bir süredir konuşuluyor.
KARDEŞİNİN PAYLAŞIMI DEDİKODULARI ALEVLENDİRDİ
Kış transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulan 26 yaşındaki futbolcunun kardeşi dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikoduları yeniden alevlendirdi.
Twitter hesabından Manchester United'ın stadı Old Trafford'un resmini paylaşan Theo Griezmann, paylaşımın yoğun ilgi görmesi ve kardeşinin Kırmızı Şeytanlar'a transfer olacağı yönünde yorumlanması üzerine hesabını kapattı.