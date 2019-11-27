Griezmann: Messi gibisi yok

EURO 2016'nın en iyi oyuncusu seçilen ve Dünya Kupası'nı kazanan Antoine Griezmann, UEFA'ya özel bir röportaj verdi.

Bu yaz 120 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Griezmann, "En iyisini öğrenmek için geldim." dedi.

"40 YIL İÇİNDE BİR DAHA GÖREMEYİZ"

Messi hakkında da konuşan Fransız yıldız, "Messi'den iyisi bence yok ve daha önce söylediğim gibi 40 yıl içinde bir daha göremeyeceğimiz bir oyuncudur. Onun gibi birini izlemek gerçek bir zevktir, onun yanında oynamak rüya gibi." şeklinde konuştu.