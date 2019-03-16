Griezmann: Ronaldo'dan nefret ediyorum

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

"HAYALLERİMİ ÇALDI"

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Atletico Madrid'i 3-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan ve Atletico'yu turnuvanın dışına eden Ronaldo hakkında konuşan Griezmann, ilginç ifadeler kullandı.

Fransız futbolcu, ''Ne zaman bir şey kazandım sansam, Ronaldo geliyor ve hayallerimi çalıyor. Ondan nefret ediyorum. Ama ona çok saygı da duyuyorum. O dünyanın en iyisi.'' şeklinde konuştu.