Griezmann: Törene geleceğime keşke evde kalsaydım

Antoine Griezmann, Ballon d'Or ödülünü kazanamamasına tepki gösterdi.

"İnsanlar oy verdi. Modric bu ödülü hak etti. Çok iyi bir sezon geçirdi." diyerek sözlerine başlayan Griezmann, "Ben geçirdiğim sezondan ötürü mutluyum. 3 kupa kazandım fakat ödülü alamadığım için üzgünüm. Ödülü alamayınca bu tip törenlere katılmak gereksiz oluyor. Keşke evde kalsaydım." ifadelerini kullandı.

Ballon d'Or'u bir gün kaznmak istediğini söyleyen Griezmann, "Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu ödülü kazanmayı çok istiyordum ama kendime her gün, bunu nasıl başarabileceğimi soruyorum. Doğru yoldayım, iki kez podyuma çıktım ama henüz kazanamadım." dedi.

Fransız yıldız, "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hala çok iyi. Ayrıca, başka canavarlar da var. Bu nedenle çok çalışmaya devam etmeliyim." diyerek sözlerini noktaladı.