Griezmann: Transferim Dünya Kupası'ndan önce netleşir

Atletico Madrid ile sözleşmesi 2022 yılına kadar olmasına karşın ismi Barcelona ile anılan Antoine Griezmann, durumunun bir an önce netlik kazanmasını istediğini açıkladı.

Ülkesindeki L'Equipe gazetesine konuşan golcü oyuncu, "Rusya'ya herkes gibi ben de kafam rahat bir şekilde gitmek istiyorum." diye konuştu. Transfer işlerini yürüten kız kardeşinden bu işi olumlu ya da olumsuz yönde halletmesini istediğini söyleyen 2016 Altın Top üçüncüsü, "Rusya'da olduğum dönemde basın toplantılarında transfer konusundaki sorulara muhatap olmak istemiyorum. Hangi takımda oynayacağım yönündeki sorular beni gerçekten sıkıyor." ifadelerini kullandı.