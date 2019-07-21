Griezmann'dan Barcelona itirafı: Ağladım

Barcelona'ya transferin resmileştiğinde neler hissettiğini anlatan Fransız golcü, "Barcelona'ya transferim resmileştiğinde, babamı çağırdım ve ağlamaya başladım. Benim için çok özel bir andı." ifadelerini kullandı.

"TEPKİ GÖSTERECEKLER, CANLARI YANDI"

Wanda Metropolitano'da tepki görmeyi beklediğini vurgulayan Griezmann, "Bana tepki göstereceklerini biliyorum. Bu, futbolun bir parçası. Beni seviyorlardı ve canları yandı. Ancak kulüp ve taraftar her zaman kalbimde olacak" şeklinde konuştu.



Antoine Griezmann son olarak "Barcelona'da çok iyi karşılandım. Oyuncular, teknik heyet ve doktorlar bana çok sıcak davranıyor. Şu an burada olmaktan çok mutluyum" dedi.