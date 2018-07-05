Grosskreutz 3. lig takımına transfer oldu

2015-16 sezonunda Galatasaray'ın transfer ettiği ancak evraklarının yetişmemesi nedeniyle resmi maçlarda bir dakika bile oynamadan takımdan ayrılan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'un kariyer düşüşü devam ediyor.

FUTBOLU BIRAKMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakma noktasına kadar gelen 29 yaşındaki futbolcu, Almanya 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'e transfer oldu.

Son olarak Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98'de oynayan futbolcu, orada da tutunamamış ve sözleşmesi fesh edilmişti.

Bonservisi elinde bulunan Grosskreutz, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.