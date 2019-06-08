Grubumuzdaki son durum

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Konya'da Fransa'yı konuk etti.

Müthiş bir performans sergileyen milller, son Dünya Kupası şampiyonu adeta sahadan sildi. Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldık.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDUK

Bu sonucun ardından elemelerde 3 maçta 3 galibiyet elde ettik ve puanımızı 9'a çıkararak liderlik koltuğuna oturduk. Rakimiz Fransa 6 puanda kaldı. Horozlar 11 Haziran Salı günü Andorra ile karşılaşacak.

BİR SONRAKİ RAKİBİMİZ İZLANDA

Yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Takımımız, grubun 4. maçında, 6 puanı bulunan İzlanda ile karşılaşacak. Bu mücadele 11 Haziran salı günü oynanacak. A Milli Takım, İzlanda karşılaşmasında da galibiyetle ayrılırsa gruptan lider çıkma yolunda büyük bir adım atacak.

PUAN DURUMU

Gruptaki puan durumu şu şekilde:

Türkiye: 9

Fransa:6

İzlanda:6

Arnavutluk:3

Moldova:3

Andorra:0