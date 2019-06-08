Grubumuzdaki son durum

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Konya'da Fransa'yı konuk etti.
Müthiş bir performans sergileyen milller, son Dünya Kupası şampiyonu adeta sahadan sildi. Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldık.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDUK
Bu sonucun ardından elemelerde 3 maçta 3 galibiyet elde ettik ve puanımızı 9'a çıkararak liderlik koltuğuna oturduk. Rakimiz Fransa 6 puanda kaldı. Horozlar 11 Haziran Salı günü Andorra ile karşılaşacak.
BİR SONRAKİ RAKİBİMİZ İZLANDA
Yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Takımımız, grubun 4. maçında, 6 puanı bulunan İzlanda ile karşılaşacak. Bu mücadele 11 Haziran salı günü oynanacak. A Milli Takım, İzlanda karşılaşmasında da galibiyetle ayrılırsa gruptan lider çıkma yolunda büyük bir adım atacak.
PUAN DURUMU
Gruptaki puan durumu şu şekilde:
Türkiye: 9
Fransa:6
İzlanda:6
Arnavutluk:3
Moldova:3
Andorra:0