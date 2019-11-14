Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı programda sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

YOUTUBE YAYININI UNUTTULAR

Reklama arasında Mustafa Cengiz ve çalışanlar arasında geçen "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'imza toplasınlar desin' diyor" gibi sözleri canlı yayında Youtube kanalında duyuldu.

GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

"MUSTAFA CENGİZ'E KOMPLO VAR" İDDİASI

Yayını Youtube kanalından takip eden Galatasaraylı taraftarlar ise kulübü ve sorumluları hedef tahtasına oturttu. Bazı taraftarlar bunun Mustafa Cengiz'e yönelik bir komplo olduğunu iddia ettiler.

CENGİZ: "EVET GÖBEĞİM VAR, BAKLAVA GÖBEĞİ"

Yayın sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Yayındaki o 1 dakikalık bölüm alınınca ben de baktım. Göbeğim gözüküyor mu dedim. Sevgili Murat Bereket hep yapardı. Bunda bir şey yok. Beni bilen biliyor. Böyle şeyler olur canlı yayında. Evet, göbeğim var. Baklava göbeği." dedi.