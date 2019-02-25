Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan eski futbolcular, dev derbi öncesi tahminde bulundu. Nihat Kahveci, "Herkes Beşiktaş favori diyor ancak esas olan sahadaki performanstır" dedi.

Galatasaray'da bu sezon düşüşe geçen Brezilyalı yıldız Fernando, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Porto ve Sevilla ile görüştüğü öğrenildi.

İspanyol basınından Marca'ya konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Neymar satılık değil, Real Madrid bu transferi unutsun" şeklinde konuştu.

Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri kısa sürede tükendi. Bunun üzerine Hataysporlu taraftarlar da yönetime tepki gösterdi.

Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesinde Vodafone Park'ın zemini temiz. Derbi saatinde de kar yağışı beklenmiyor.

Bu sezon şimdiye kadar 10 gol atıp 12 de asist yapan Edin Visca, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Boşnak futbolcuyu Schalke ve Wolfsburg'un istediği öğrenildi.

Derbi öncesi beraber canlı yayına çıkan Fikret Orman ile Ali Koç iddialı açıklamalar yaptı. İki Başkan da maçı kazanacaklarını ifade etti.

Fransa'da Paris Saint-Germain, İtalya'da Juventus rakipleriyle arasını açtı. Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da ise şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

1 Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörü de zafer planını belirledi.

2 Yozgatsporlu Esosa'dan muazzam gol Esosa, Yozgatspor 1959'un Ünyespor ile yaptığı karşılaşmada attığı harika golle izleyenleri mest etti.

3 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

4 GS TV spikerleri golü stattaki sesten anladı Galatasaray'ın Akhisarspor'u konuk ettiği maçı GS TV'de canlı yayında anlatan spikerler, Mitroglou'nun attığı golü stattan gelen sesle anladı.

5 Mitroglou Yunanistan'da manşetlerde Son dakikada Akhisarspor'u yıkan Mitroglou'nun bu golü, Yunan basınında da geniş yer buldu.

6 Eski futbolcuların derbi yorumu Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan eski futbolcular, dev derbi öncesi tahminde bulundu. Nihat Kahveci, "Herkes Beşiktaş favori diyor ancak esas olan sahadaki performanstır" dedi.

7 Fernando Galatasaray'dan ayrılıyor Galatasaray'da bu sezon düşüşe geçen Brezilyalı yıldız Fernando, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Porto ve Sevilla ile görüştüğü öğrenildi.

8 Derbi öncesinde zeminin son durumu Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesinde Vodafone Park'ın zemini temiz. Derbi saatinde de kar yağışı beklenmiyor.

9 Visca Bundesliga'ya transfer oluyor Bu sezon şimdiye kadar 10 gol atıp 12 de asist yapan Edin Visca, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Boşnak futbolcuyu Schalke ve Wolfsburg'un istediği öğrenildi.