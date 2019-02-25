Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Akhisaspor'u Kostas Mitroglou'nun son dakikada attığı golle yendi. Sarı-kırmızılı 1-0'lık galibiyetle şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
EKRAN BAŞINDA BÜYÜK SEVİNÇ
Son derece baskın oynamasına rağmen bir türlü golü bulamayan Galatasaray'ı hayata döndüren vuruşu Mitroglou yaptı. Golden sonra tüm Galatasaray cephesi çılgın bir sevinç yaşarken, GS TV spikerleri de ekran başında coştu.
GS TV spikerleri golü stattaki sesten anladı - İZLE
TT Statı'nda yer alan GS TV stüdyolarında karşılaşmayı anlatan spikerler, maçı daha iyi aktarabilmek amacıyla televiyondan takip ettiler. Ancak gol haberini ekrandan önce stattan aldılar.
Mitroglou'nun golünden sonra stattan gelen sesle gol olduğunu anlayan spikerler ekran başında büyük sevinç yaşadı.