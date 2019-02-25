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GS TV spikerleri golü stattaki sesten anladı

Galatasaray'ın Akhisarspor'u konuk ettiği maçı GS TV'de canlı yayında anlatan spikerler, Mitroglou'nun attığı golü stattan gelen sesle anladı.

GS TV spikerleri golü stattaki sesten anladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Akhisaspor'u Kostas Mitroglou'nun son dakikada attığı golle yendi. Sarı-kırmızılı 1-0'lık galibiyetle şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

EKRAN BAŞINDA BÜYÜK SEVİNÇ

Son derece baskın oynamasına rağmen bir türlü golü bulamayan Galatasaray'ı hayata döndüren vuruşu Mitroglou yaptı. Golden sonra tüm Galatasaray cephesi çılgın bir sevinç yaşarken, GS TV spikerleri de ekran başında coştu.

GS TV spikerleri golü stattaki sesten anladı - İZLE

TT Statı'nda yer alan GS TV stüdyolarında karşılaşmayı anlatan spikerler, maçı daha iyi aktarabilmek amacıyla televiyondan takip ettiler. Ancak gol haberini ekrandan önce stattan aldılar. 

Mitroglou'nun golünden sonra stattan gelen sesle gol olduğunu anlayan spikerler ekran başında büyük sevinç yaşadı.

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