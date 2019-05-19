GS TV'de canlı yayına şampiyonluk baskını

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve şampiyonluğun belirlendiği maçı Sarı Kırmızılı ekip 2-1'lik skor ile kazandı. Şampiyon olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun ardından Galatasaray Televizyonuna röportaj verdi.

Galibiyetin mimarı Terim'e futbolcuları burada sürpriz gerçekleştirdi.

STÜDYOYU BASTILAR

Terim GS TV'de canlı röportaj verirken stüdyoyu bir anda futbolcular bastı. Tezahüratlar ile kutlama yapan futbolcular stüdyoya omuz omuza gelirken, ekip, Terim'in yanında toplandı.

Fatih Terim’in GS TV röportajında futbolcular stüdyoyu bastı VİDEO

Bir şampiyonluk klasiği olan bu kutlama sırasında, Terim de öğrencilerine destek vererek tezahüratlara eşlik etti.