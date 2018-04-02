G.Saray, 770 gün sonra derbi kazandı

Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu talihsizliğini kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Rakibini bu kez 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza atan Galatasaray, bu kötü seriyi de bitirdi.

GALATASARAY 770 GÜN SONRA 'BÜYÜK' KAZANDI

Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini Trabzonspor önünde sonlandırdı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremezken, bordo-mavili ekip önünde şanssızlığını bitirdi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında 16 maç üst üste kazanamazken, bu maçlardan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.

EVİNDE 20. MAÇTA DA YENİLMEDİ

Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, iç sahada kaybetmeme serisini 20 müsabakaya çıkardı. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, ardından Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 20. resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında son 20 resmi maçta 18 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, evinde oynadığı son 16 lig maçında ise 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.