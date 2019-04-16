Ensonhaber.com'a dön

G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı

Galatasaray, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hataları ile ilgili bir resmi Twitter hesabından video yayınladı.

G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı
Yorum Yap

Galatasaray'ın hakem hatalarına tepkisi devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, dün yapılan videolu açıklamadan sonra bugün de yine resmi Twitter hesabından bir görüntü paylaştı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık'ın yönetiminden memnun olmadığını ve hakemin maç içerisinde yaptığını düşündüğü hataların görüntülerini dün akşam kamuoyuna sunmuştu.

SEZON BAŞINDAN İTİBAREN POZİSYONLAR PAYLAŞILDI

Sarı-kırmızılılar bugün de bir videoyu Twitter üzerinden servis etti. Yapılan paylaşımda bu sezon Galatasaray maçlarında yapılan VAR hatalarına dikkat çekildi.

G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı - VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM