Semih Özsoy: Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı Galatasaray, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hataları ile ilgili bir resmi Twitter hesabından video yayınladı.

2 Alex de Souza: G.Saray ve Beşiktaş'ı çalıştırmam Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Galatasaray ve Beşiktaş kendisine teknik direktörlük teklifi yaparsa cevabının olumsuz olacağını söyledi.

3 Galatasaray Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı Galatasaray yönetimi, geldiği günden beri bir türlü istenileni sahaya yansıtamayan Mbaye Diagne ile ilgili kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre verecek.

4 Finansal Fair-Play nedir Kulüplerin gelir ve gider düzeyini dengelemek için hayata geçirilen bu uygulamayı sizler için anlattık.

5 Beşiktaş sezon sonu 9 futbolcuyu gönderecek Gelecek sezon maaş ödemelerini hafifletmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 9 futbolcuyu takımdan gönderecek. Bu futbolcuların bir kısmı satılacak. Bazıları ise kiralık olarak gönderilecek

6 Fatih Terim şampiyonluğa inanıyor Fenerbahçe derbisinde 2 puan kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral verdi. Terim "benim şampiyonluğa inancım tam, sizin de olsun" dedi.

7 Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.

8 Comolli, Brahimi ve Niasse için görüştü Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Comolli, İstanbul'da Niasse ve Brahimi transferleri için bir görüşme yaptı.

9 Hollanda'da yayınlanan VAR konuşmaları Türkiye'de VAR konuşmalarının yayınlanıp yayınlanamayacağı tartışılırken, Hollanda Futbol Federasyonu her hafta bir maçın konuşmalarını açıklıyor.