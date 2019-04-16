G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı

Galatasaray'ın hakem hatalarına tepkisi devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, dün yapılan videolu açıklamadan sonra bugün de yine resmi Twitter hesabından bir görüntü paylaştı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık'ın yönetiminden memnun olmadığını ve hakemin maç içerisinde yaptığını düşündüğü hataların görüntülerini dün akşam kamuoyuna sunmuştu.
SEZON BAŞINDAN İTİBAREN POZİSYONLAR PAYLAŞILDI
Sarı-kırmızılılar bugün de bir videoyu Twitter üzerinden servis etti. Yapılan paylaşımda bu sezon Galatasaray maçlarında yapılan VAR hatalarına dikkat çekildi.