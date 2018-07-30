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G.Saray Andre Silva için Milan'la anlaştı

Galatasaray'ın Andre Silva'nın transferi konusunda Milan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

G.Saray Andre Silva için Milan'la anlaştı
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Galatasaray, yapılan pazarlıklar sonrasında Milan ile 1.5 milyon euroluk kiralama bedeli karşılığında el sıkıştı. Yönetim, Andre Silva ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

SORUN ÜCRET

Silva-Galatasaray cephesinde yaşanan en büyük sorun ise oyuncunun yıllık ücreti olarak görülüyor.

22 yaşındaki futbolcu yıllık 4 milyon euro isterken, sarı kırmızılılar oyuncuya ödeyebileceği ücretin 3 milyon euroyu aşmamasına özen gösterecek.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak adına yıllık ücretinde indirime gitmesi beklenen yıldız oyuncuyla, Fatih Terim'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi ve transferi noktalaması planlanıyor.

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