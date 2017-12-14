G.Saray Asamoah olmazsa Filipe Luis'i alacak

Juventus’un ara transferde göndermeye artık sıcak bakmadığı Asamoah’a mesaj gönderen sarı kırmızılı yönetim, belirsizliğe bir son verilmesini istedi. İşte Aslan'ın Asamoah ve Filipe Luis politikası.

Galatasaray, transferi tam 6 aydır adeta yılan hikayesine dönen Asamoah’a resti çekti. Sezon başında Asamoah’ı bırakmayan ve devre arasını işaret eden Juventus, oyuncusunu düzenli kullanmaya başlayınca transferine izin verme düşüncesinden de vazgeçti.

BİZE GARANTİ VER

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Igor Tudor’un ‘Mutlaka sol bek almalıyız’ sözleri üzerine Galatasaray yönetimi de vakit kaybetmeyip ara transfer planlarını belirlemek adına 1 numaralı gözdesi Asamoah’a rest niteliğinde bir teklif ve mesaj gönderdi: “Ocak'ta gelmiyorsan sezon sonu için garanti ver!”

GARANTİ VERMEZSE VAZGEÇİLECEK

Galatasaray kulübü sezon sonu Juventus ile kontratı bitecek olan oyuncunun haziran ayında sarı kırmızılı takıma transferi adına garanti vermesini aksi halde bu transferden vazgeçeceğini iletti. Juventus ile kontratının bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple görüşme ve Ocak ayından itibaren ön sözleşme imzalama hakkına sahip olan Asamoah’ın kararı da Galatasaray’ın sol bek haritasını tayin edecek.

FİLİPE LUİS YEDEKTE

Galatasaray’a Asamoah’tan beklenen transfer yanıtı gelmezse, ibre Filipe Luis’e dönecek. Atletico Madrid, oyuncusu için 4.5 milyon euro isterken sarı kırmızılılar, sezon başında Mariano için ödediği 3 milyon Euro’luk bir bonservisle bu işi bitirmek istiyor.

Savunmanın omurgasının Brezilyalılardan oluşması da Tudor’un Filipe Luis’e sıcak bakmasında etkili oldu. Mariano, Maicon ve Fernando üçlüsüne Filipe Luis’in eklenmesi halinde savunmanın tamamen Brezilya kökenli olmasının bu bölgedeki uyum sorununu ortadan kaldıracağı görüşü hakim.