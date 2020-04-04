Ensonhaber.com'a dön

G.Saray, Babel için bonservis bile istemiyor

Galatasaray, ara transfer döneminde Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Ryan Babel'i tamamen gözden çıkardı.

| Haber Merkezi
G.Saray, Babel için bonservis bile istemiyor
Yorum Yap

Galatasaray, sezon başı transfer ettiği ancak beklenen performansı gösteremeyen Ryan Babel'i devre arası transfer döneminde Hollanda ekibi Ajax'a kiralık olarak göndermişti.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Ajax ile de yollarını ayıran 33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

G. SARAY BONSERVİS BEDELİ BİLE İSTEMİYOR 

Sarı-kırmızılılar ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek.

Hollandalı oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro olan yüklü maaşından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Babel için bonservis bedeli bile istemeyecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM