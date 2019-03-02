G.Saray Babel ve Douglas'la anlaşmaya vardı

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu kurmanın peşinde.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Beşiktaş'tan devre arasında İngiltere'nin Fulham takımına kiralık olarak gönderilen Ryan Babel'in peşinde düşen Cimbom, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Eğer İngiliz ekibi sezon sonunda küme düşerse, Galatasaray Hollandalı yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

LİNNES YA DA MARİANO'DAN BİRİ GİDECEK

Cimbom'un bir diğer bombası ise Sivassporlu Douglas.

Barcelona'nın Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Brezilyalı sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen Douglas'la prensip anlaşmasına varan Cimbom, Linnes ya da Mariano'dan biriyle yollarını ayıracak.