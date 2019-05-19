G.Saray-Başakşehir maçında saha karıştı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Kazanan takımın şampiyon olacağı mücadelede Bajic'in golü sonrası sinirler gerildi.
EMRE TOPU TRİBÜNLERE VURDU
Karşılaşmanın 17. dakikasında Elia'nın ortasında Bajic kafayla topu sarı-kırmızılıların ağlarına gönderdi. Başakşehirli futbolcuların sevinci sırasında maçta tansiyon yükseldi.
Deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu, golden sonra filelerden gelen topu Galatasaray tribünlerine doğru vurdu. Bajic de gol sevinci sırasında tribünlere doğru hareket yapınca sahaya su şişeleri atıldı.
Saha karışınca, yedek kulübünesinde de tartışma yaşandı. İki takımın yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlik esnasında İsmail Çipe ile Adebayor birbirlerinin üzerine yürüdü.
Hakem Cüneyt Çakır, hem İsmail'e hem de Adebayor'a sarı kart gösterdi.