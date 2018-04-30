G.Saray-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar başta Şenol Güneş olmak üzere takıma destek vermek için Ümraniye'ye akın etti.

Deportivo'yu mağlup eden Katalan ekibi, 1 maçı eksik olmasına rağmen 35. hafta sonunda şampiyonluğu garantiledi.

Bu sezon deplasmanlarda iyi bir grafik çizemeyen G.Saray, iç sahada ise mükemmel bir performans gösterdi. Aslan, evinde oynadığı 16 maçında 15'ini kazanmayı başardı.

1 Galatasaray evinde hiç yenilmedi Bu sezon deplasmanlarda iyi bir grafik çizemeyen G.Saray, iç sahada ise mükemmel bir performans gösterdi. Aslan, evinde oynadığı 16 maçında 15'ini kazanmayı başardı.

2 Cüneyt Çakır Çin yolunda FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın, Çin'den gelen astronomik teklife sıcak baktığı öğrenildi. Çakır teklifi kabul ederse Süper Lig'de artık maç yönetemeyecek.

3 Rıdvan Dilmen: Şenol Hoca beni aradı F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayların ardından Şenol Güneş'le konuştuğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Çok demoralizeydi, canı çok sıkkındı. Hala da sıkkın" dedi.

4 Burak Yılmaz Başakşehir'e transfer oluyor Trabzonspor'un yeni yönetimiyle ücret konusunda anlaşamayan Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Başakşehir'de top koşturması bekleniyor.

5 G.Saray'ın gollerini anlatan BJK TV spikerlerinin hali Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçı anlatan BJK TV spikerleri, gelen gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.

6 İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti Deportivo'yu mağlup eden Katalan ekibi, 1 maçı eksik olmasına rağmen 35. hafta sonunda şampiyonluğu garantiledi.

7 Şampiyonluk maçını izlemek için erkek kılığına girdiler İran'da kadınların stadyuma girme yasağını erkek kılığına girerek delen kadın taraftarlar, Persepolis'in şampiyonluk maçını tribünden izledi.

8 Kayserili imamın futbol aşkı Kayserili imam Mustafa Akşit, büyük bir tutkuyla bağlandığı Kayserispor'un maçlarında da anonsçu olarak görev yapıyor.

9 Galatasaray-Beşiktaş maçı capsleri (29.04.2018) Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.