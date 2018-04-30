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G.Saray-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında

Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği derbiye geniş yer ayırdı.

G.Saray-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'inin 31. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın aldığı bu galibiyet Avrupa basınında da yer buldu.

İşte o manşetler:

Sport1: ''İstanbul derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi''

Marca: ''Galatasaray derbiyi kazandı ve lider olarak kaldı''


L'Equipe: ''Galatasaray liderliği korudu''

AD: ''Rotterdam'da yetişen Cape Verdean Garry Rodrigues, Galatasaray'ın ikinci golünü attı ve takımını liderliğe taşıdı."

Le Figaro: ''Galatasaray Beşiktaş'ı yendi, lider oldu''

L'Airelibre: ''Medel'in Beşiktaş'ı Galatasaray karşısında düştü, liderlik şansını kaybetti''

Record: ''Beşiktaş geri düştü''

NOS: "Galatasaray, Beşiktaş'a saldırdı"

A Bola: "Pepe ve Quaresmalı Beşiktaş, derbide Galatasaray'a yenildi"

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