G.Saray-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'inin 31. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımın aldığı bu galibiyet Avrupa basınında da yer buldu.
İşte o manşetler:
Sport1: ''İstanbul derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi''
Marca: ''Galatasaray derbiyi kazandı ve lider olarak kaldı''
L'Equipe: ''Galatasaray liderliği korudu''
AD: ''Rotterdam'da yetişen Cape Verdean Garry Rodrigues, Galatasaray'ın ikinci golünü attı ve takımını liderliğe taşıdı."
Le Figaro: ''Galatasaray Beşiktaş'ı yendi, lider oldu''
L'Airelibre: ''Medel'in Beşiktaş'ı Galatasaray karşısında düştü, liderlik şansını kaybetti''
Record: ''Beşiktaş geri düştü''
NOS: "Galatasaray, Beşiktaş'a saldırdı"
A Bola: "Pepe ve Quaresmalı Beşiktaş, derbide Galatasaray'a yenildi"