G.Saray-Beşiktaş derbisine Japonya'da ilgi büyük

Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan derbi Japonya'da da büyük bir heyecanla bekleniyor.

JAPONLAR DERBİYİ BEKLİYOR

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, NTV ekranlarında derbiyi değerlendirirken, ülkesinde 3 milyon kişinin televizyondan karşılaşmayı izleyeceğini belirtti.

"Gerçekten harika bir maç olacak" diyen Akio Miyajima şöyle konuştu: "Hem Japonya'da hem de Türkiye'de yaşayan Japonlar bu maçı bekliyor. Derbiyi ülkemde yaklaşık 3 milyon kişinin izlemesi bekleniyor. Benim bu maçta taraf tutma söz konusu değil. Nagamoto'yu da Kagawa'yı da çok seviyorum. İkisini de başarılar diliyorum. Türkiye'ye derbi için tam olarak kaç kişi gelecek bilmiyorum ama futbol turizminden beklentim büyük."