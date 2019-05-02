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Rıdvan Dilmen’e göre Burak Yılmaz’a sarı kart çıkmalıydı

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Bir yıl önce başladı, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

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Altın madalya için yumruk atacak

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1 Burak'la taraftarın arasını açan maçı Yıldırım yönetmişti Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Bülent Yıldırım, Burak Yılmaz'la siyah-beyazlı taraftarların arasını açan meşhur 3-3'lük derbiyi yönetmişti.

2 G.Saray-Beşiktaş derbisinin hakemi Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

3 Ayew: Tek suçlu ben miyim Trabzonspor maçında ıslıklanan Ayew, zihinsel olarak zor dönemler geçirdiğini ancak gelecek yıl takımda kalıp kendini affettireceğini söyledi.

4 Quaresma G.Saray derbisinde sahada Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Quaresma, Ankaragücü maçıyla formasını kavuştu. Portekizli yıldızın derbide ilk 11'de olacağı ifade ediliyor.

5 Valbuena'nın sözleşmesindeki madde kaldırıldı Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan, "25 maç oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" maddesi kaldırıldı.

6 Derbinin primleri belli oldu Süper Lig'de şampiyonluğu doğrudan etkileyecek Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde, iki ekibin başkanı da takıma dağıtacağı primleri belirledi.

7 Messi'nin golüne spikerin tepkisi Barcelona'nın Liverpool'u 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına Messi damga vurdu. Arjantinli yıldız, attığı frikik golüyle bir kez daha izleyenleri kendine hayran bıraktı.

8 Türk güreşçiler dünya zirvesinde Dünya Güreş Birliği tarafından açıklanan dünya sıralamasında dört güreşçimiz, kendi klasmanlarında zirveye yerleşti.

9 Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında sahasında İspanyol ekibi Barcelona'ye devirerek Dörtlü Final’e kalan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman açıklama yaptı.