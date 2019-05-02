G.Saray-Beşiktaş derbisinin hakemi

Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadele pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetiminde 45 maçta 25 galibiyet, 13 mağlubiyet, 7 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 43 karşılaşmada 27 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlikle sahadan ayrıldı.
TEK MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetiminde kendi evinde oynadığı 26 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.
27 Şubat 2017: Galatasaray 0-1 Beşiktaş (Talisca)
YÖNETTİĞİ G.SARAY-BEŞİKTAŞ DERBİLERİ
Galatasaray 0-1 Beşiktaş (27.02.2017)
Beşiktaş 3-3 Galatasaray (26.08.2012)
Galatasaray 2-2 Beşiktaş (06.05.2012)
Galatasaray 3-0 Beşiktaş (12.09.2009)
31. HAFTANIN HAKEMLERİ
3 Mayıs Cuma
20.30 Demir Grup Sivasspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
4 Mayıs Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
5 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus