G.Saray-Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşiyor

Süper Lig'de lider Galatasaray'la takipçisi Beşiktaş'ı karşı karşı getirecek derbi yarın oynanacak. İki takım için de şampiyonluk yolundaki en zorlu 90 dakika öncesi teknik adamlar son hazırlıklarını tamamladı, 11'leri şekillendirdi.

SERDAR AZİZ'İN YERİNE MAİCON

Fatih Terim, yaşadığı düşüş sonrası kadrodan kestiği Maicon'u Serdar Aziz'in cezasından dolayı yeniden 11'de görevlendirecek.

Serdar Aziz dışında eksiği bulunmayan Galatasaray'da Donk-Fernando ikilisi Başakşehir maçında olduğu gibi yine orta sahada görev alacak. Son haftaların formda oyuncusu Sinan Gümüş ise hamle oyuncusu olacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i; Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis.

BEŞİKTAŞ'TA MEDEL'İN PARTNERİ BELİRSİZ

Pazar günü ezeli rakibinin konuğu olacak siyah beyazlılarda, tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Hafta başından bu yana derbi hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren Beşiktaş’ta 11 büyük oranda netleşti.

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Şenol Güneş, savunma kurgusunu Gökhan-Pepe-Tosic ve Adriano’dan oluşturacak. Hücum hattında ise Quaresma,Talisca, Babel ve Negredo’nun görev yapması bekleniyor.

Güneş, orta saha kurgusunu ise henüz belirlemedi. Medel’in yanında Atiba veya Tolgay’ı sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam, kararını derbi öncesi yapılacak son taktik antrenmanında verecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i; Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay (Atiba), Quaresma, Talisca, Babel, Negredo