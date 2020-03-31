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Abdurrahim Albayrak taburcu olmayı bekliyor

Koronavirüs nedeniyle 13 gündür hastanede tedavi altında olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Abdurrahim Albayrak taburcu olmayı bekliyor
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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini de sürdürürken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.

Geçtiğimiz gün Terim'in taburcu olmasının ardından, sarı-kırmızılı kulüp bir iyi haber daha beklemeye başladı.

ALBAYRAK'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

13 gündür hastanede olan Abdurrahim Albayrak'ın, Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği koronavirüs ilacıyla tedavi edildiği öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak'ın durumunun günden güne iyiye gittiği de belirtildi.

OĞLU HİKMET ALBAYRAK VİRÜSÜ YENMİŞTİ

Abdurrahim Albayrak'ın ardından test yaptıran ve sonucu pozitif çıkan oğlu Hikmet Albayrak da geçtiğimiz günlerde tedavisinin sona erdiğini ve koronavirüsü yendiğini açıklamıştı.

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