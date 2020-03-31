Abdurrahim Albayrak taburcu olmayı bekliyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini de sürdürürken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.
Geçtiğimiz gün Terim'in taburcu olmasının ardından, sarı-kırmızılı kulüp bir iyi haber daha beklemeye başladı.
ALBAYRAK'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR
13 gündür hastanede olan Abdurrahim Albayrak'ın, Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği koronavirüs ilacıyla tedavi edildiği öğrenildi.
Abdurrahim Albayrak'ın durumunun günden güne iyiye gittiği de belirtildi.
OĞLU HİKMET ALBAYRAK VİRÜSÜ YENMİŞTİ
Abdurrahim Albayrak'ın ardından test yaptıran ve sonucu pozitif çıkan oğlu Hikmet Albayrak da geçtiğimiz günlerde tedavisinin sona erdiğini ve koronavirüsü yendiğini açıklamıştı.