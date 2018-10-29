G.Saray derbisinde Koeman sahada

Sarı-lacivertli takımda zorlu Galatasaray derbisi öncesi Cocu'nun görevine son verildi. Süper Lig'in 11. haftasında cuma akşamı TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçında sarı-lacivertli ekibin başında Koeman'ın olacağı ifade ediliyor.

TAKIMI DERBİYE KOEMAN HAZIRLAYACAK

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu, Hollandalı meslektaşı Erwin Koeman'ı yardımcı antrenör olarak ekibine kattı. Kariyerinde Utrecht, Feyenoord gibi takımlarda teknik direktörlük de yapan Koeman, derbide Fenerbahçe'nin başına sahaya çıkacak. Öte yandan takımı derbiye de Hollandalı antrenör hazırlayacak.

Fenerbahçe, Cocu'nun görevden alındığını açıkladı ancak yardımcı antrenörlerle ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Yeni teknik direktör ve ekibi göreve başlayan kadar yardımcı antrenörlerin görevde kalması bekleniyor.