G.Saray, Devler Ligi'ne en çok katılan 7. takım

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesini alan Galatasaray, Avrupa’nın devleriyle yeniden bir araya geldi.

1992 yılından bu yana bugünkü formatı ve ismiyle oynanan Şampiyonlar Ligi’ne en çok katılım gösteren kulüpler arasında da sarı-kırmızılılar yer alıyor.

15. KEZ KATILACAK

Bu sezon gruplarda 15. Kez boy gösterecek olan Galatasaray, birçok devle beraber zirvede bulunuyor. Şu anki lig şampiyonları ve sıralamaları sonrası gruplara katılması kesinleşen 26 takım arasında sarı-kırmızılılar 7. Sırada bulunuyor.

Barcelona, Real Madrid ve Porto 22 ile başı çekerken, Manchester United ile Bayern Münih 21 kez vizeyi kaptı. Juventus da 18. Defa gruplara gelirken, hemen arkalarından Galatasaray 7. Sıradan geliyor.