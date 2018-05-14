G.Saray Devler Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak

Ligde son haftaya lider giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönme heyecanını yaşıyor.
Galatasaray, Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu ilan etmek için artık dakikaları sayıyor...
1 PUAN YETECEK
Sarı kırmızılı takım son haftada 1 puan daha kazanırsa şampiyon olacak ve 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmış olacak.
Galatasaray, 14 kezle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak sarı-kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.
G.SARAY'IN PUANI 29.500
UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42.000 puanı bulunuyordu.
Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı. Yani Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.