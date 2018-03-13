G.Saray evinde Barça ve Bayern'den iyi

Galatasaray, Konyaspor karşısında 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, topladığı puanların büyük kısmını ise iç sahada hanesine yazdırdı.

GALATASARAY, PSG'NİN ARDINDA İKİNCİ SIRADA

Evindeki iyi performansı ile dikkatleri çeken Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig ele alındığında en iyi iç saha performanslarından birine sahip oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik performansıyla Galatasaray, sadece Paris Saint-Germain geçilirken, Manchester City'le ikinci sırayı paylaştı.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa koşan PSG, Parc des Princes'ta oynadığı 15 maçta 15 galibiyet alırken, İngiltere Premier Lig'de rakiplerine büyük fark atan Manchester City ise evinde oynadığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray ve Manchester City evinde oynadıkları maçlarda yenilgi yüzü görmezken sadece 1'er beraberlik aldılar. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon iç sahada sadece Fenerbahçe'yle yenişemedi.

5 BÜYÜK LİG VE SÜPER LİG'DE EVİNDE KAZANANLAR

1-) PSG / 15 galibiyet - 0 mağlubiyet

2-) Manchester City / 14 galibiyet - 1 beraberlik - Galatasaray / 12 galibiyet - 1 beraberlik

3-) Barcelona / 11 galibiyet - 2 beraberlik

4-) Bayern Münih / 11 galibiyet - 2 beraberlik

5-) Juventus / 11 galibiyet - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet