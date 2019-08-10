G.Saray-Falcao görüşmesine dair ilk fotoğraf

Galatasaray'ın 1 numaralı transfer gündemi olan dünyaca ünlü golcü Falcao'da sona gelindi. Dün menajer Ahmet Bulut'la Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı forvetle bir araya geldi.
TRANSFERDE SONA GELİNDİ
Falcao ve kulübü Monaco ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray cephesi, transferde mutlu sona çok yakın.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Falcao'nun birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyaya düştü. Albayrak'ın son derece mutlu görüntüsü dikkat çekerken, sarı-kırmızılı taraftarlar transferin bittiği şeklinde yorumlar yaptı.