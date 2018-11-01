Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ezeli rakiplerin TT Stadı'nda oynayacağı mücadele İtalyan basınının da gündeminde.
EN SERT REKABETLERDEN BİRİ
La Gazetta dello Sport, yüzyıllı aşkın süredir kıyasıya bir yarışın içinde olan Galatasaray'la Fenerbahçe'nin geçmişte oynadığı maçlardan derlediği görüntülerden oluşan bir tanıtım videosu hazırladı.
G.Saray-F.Bahçe derbisi İtalyan basınında - İZLE
Şehrin iki ayrı yakasının takımları olan Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ateşli ve tutkulu taraftarlarının ön plana çıkarıldığı videoda, derbi tarihinin unutulmaz anlarına da yer verildi.
RAMBO OKAN VE SOUNESS
Sarı-lacivertli ekibin, "Rambo Okan" olarak tanınan amigosu Okan Güler ile Fenerbahçe Stadı'nda Galatasaray bayrağı diktikten sonra "Ulubatlı Souness" lakabı takılan Graeme Souness tanıtımda dikkat çeken detaylar.