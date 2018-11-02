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G.Saray, F.Bahçe derbisi sonrası kavga çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. İki takımın futbolcuları birbirine girdi.

G.Saray, F.Bahçe derbisi sonrası kavga çıktı
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Galatasaray'la Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı mücadelenin sonunda kavga çıktı.

Maç içinde tartışan Belhanda ile Soldado mücadele sonrası tartışırken, sarı-lacivertli futbolcu Jailson Belhanda'ya tokat attı. Bu olaydan sonra iki takımın oyuncuları birbirine girdi. 

Derbi sonrası kavgadan kareler

AYDINUS VE VAR HAKEMLERİ POZİSYONU İZLİYOR

Hakem Fırat Aydınus, karşılaşma sonrası çıkan kavga hakkında karar vermek için VAR odasına gitti. Aydınus, VAR hakemi Ali Palabıyık ve kurmaylarıyla birlikte pozisyonu izliyor.

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