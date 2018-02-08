Kralspor / Nostalji köşesi

1991-1992 sezonunda oynanan bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, günümüzdeki futbolla o dönemin futbolunun ne kadar farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Günümüz futbolunda alınan sıkı güvenlik önlemlerindne dolayı sahaya girmek kesinlikle yasak ancak 90'lara baktığımız zaman durumun tam tersi olduğu çok açık.

G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya giren muhabir - İZLE

TEDAVİ SIRASINDA SAHAYA GİREN SPİKER

1991-92 sezonunda Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir pozisyonda Fenerbahçeli Ümit yerde kalıyor. Tedavi sırasında ise sahaya giren muhabir yerde yatan Ümit'e mikrofon uzatarak, "Problem nedir?" diyerek sakatlığının durumunu soruyor.

Ümit de yaşanan pozisyonu anlatırken, ortaya günümüzde rastlayamacağımız komik görüntüler çıkıyor.