G.Saray-F.Bahçe kavgasına Uğur Dündar da katıldı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisi, sonucundan çok kavgalarıyla konuşuluyor.

Olaylı maç sonrası ceza yağdıran PFDK, Fatih Terim'e önce 7, ardından da 3 maç ceza vererek toplam 10 karşılaşmadan men etmişti.

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum, TFF'yi sert bir dille eleştirmiş ve Fenerbahçe'yi FETÖ'cülükle suçlamıştı.

Bu tweetlerin üzerine ise sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Batum'un tweetleri:

KAVGAYA UĞUR DÜNDAR DA KATILDI

Dün yaşanan bu gelişmenin ardından bugün kavgaya Uğur Dündar da katıldı.

Batum'un derbiyle ilgili yaptığı yorumun Atatürkçü Düşünce Derneği'ni de bağladığını söyleyen Dündar, "Bu kadar gergin atmosferde böylesine açık iklimde; toplumun üzerinde bir yerdeki Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı'nın tuttuğu takım adına attığı tweet, ortak değerimiz Atatürk'ün adını taşıyan derneği de bağlar! Çok dikkat edilmeli" dedi.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ: BATUM'UN YANINDAYIZ

Dernek ise Başkan Süheyl Batum'un yanında olduklarını belirten bir yazı yayınladı.