G.Saray-F.Bahçe maçının favori hakemi

Süper Lig'in 11. haftası iki zorlu maça sahne olacak. TT Stadı'nda ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacakken, lider Başakşehir'in konuğu Beşiktaş.

CÜNEYT ÇAKIR EĞİTİME GİDİYOR

Bu iki karşılaşma için Merkez Hakem Kurulu'nun elinde fazla seçenek oldu.

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın UEFA'nın 25 elit hakeminin katılacağı VAR eğitimi için yarın Madrid'e gideceği ve bu eğitimin cuma akşamına kadar sürecek olmasından dolayı cuma günü oynanacak olan derbi karşılaşmasında düdük çalmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemini kullanacak olan UEFA, elit hakemlerin yanı sıra gelecek vaad eden hakemleri de hafta başından beri eğitime aldı ve Türkiye'den de Halil Umut Meler'i bu eğitime çağrıldı.

DERBİ İÇİN AYDINUS ÖNE ÇIKIYOR

Cüneyt Çakır'ın yokluğunda derbi için favori olarak Fırat Aydınus gösteriliyor. Tecrübeli hakem Aydınus'un derbide, Ali Palabıyık'ın da Başakşehir-Beşiktaş maçında düdük çalacağı ifade ediliyor.